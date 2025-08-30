İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı. İtalya, İspanya'yı yenerek son 16 turunu garantiledi; Fransa, Slovenya ve İsrail de bir üst tura yükseldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.
 
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.
 
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup eden İtalya, üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
 
D Grubu'nda ise ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda'yı 87-79 mağlup eden Slovenya ve Belçika'ya 92-89 üstünlük kuran İsrail, adını son 16 turuna yazdırdı.
 
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
C GRUBU
 
Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80
 
Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93
 
İtalya-İspanya: 67-63
 
D GRUBU
 
Belçika-İsrail: 89-92
 
İzlanda-Slovenya: 79-87
 
Fransa-Polonya: 83-76
 
SEKİZİNCİ GÜNÜN PROGRAMI
 
EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:
 
A GRUBU
 
14.45 Estonya-Portekiz
 
18.00 Çekya-Letonya
 
21.15 Türkiye-Sırbistan
 
B GRUBU
 
13.30 Karadağ-Büyük Britanya
 
16.30 Litvanya-İsveç
 
20.30 Finlandiya-Almanya
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sırbistan4400344273718
3Letonya4202303309-66
4Estonya4103287329-425
5Portekiz4103247303-565
6Çek Cumhuriyeti4004263325-624
