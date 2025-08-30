İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 67-63 mağlup eden İtalya, üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
D Grubu'nda ise ev sahibi Polonya'yı 83-76 yenen Fransa, İzlanda'yı 87-79 mağlup eden Slovenya ve Belçika'ya 92-89 üstünlük kuran İsrail, adını son 16 turuna yazdırdı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C GRUBU
Yunanistan-Bosna Hersek: 77-80
Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 61-93
İtalya-İspanya: 67-63
D GRUBU
Belçika-İsrail: 89-92
İzlanda-Slovenya: 79-87
Fransa-Polonya: 83-76
SEKİZİNCİ GÜNÜN PROGRAMI
EuroBasket 2025'te A ve B Grubu'nda oynanacak 5. ve son karşılaşmaların programı şöyle:
A GRUBU
14.45 Estonya-Portekiz
18.00 Çekya-Letonya
21.15 Türkiye-Sırbistan
B GRUBU
13.30 Karadağ-Büyük Britanya
16.30 Litvanya-İsveç
20.30 Finlandiya-Almanya