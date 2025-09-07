Sporx 2022 FIBA EuroBasket
İşte EuroBasket 2025'te çeyrek finalistler!

İşte EuroBasket 2025'te çeyrek finalistler!

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarının ardından Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan, adını çeyrek finale yazdırdı.

İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

EuroBasket 2025'te son 16 turunda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-İsveç: 85-79

Almanya-Portekiz: 85-58

Litvanya-Letonya: 88-79

Sırbistan-Finlandiya: 86-92

Polonya-Bosna Hersek: 80-72

Fransa-Gürcistan: 70-80

İtalya-Slovenya: 77-84

Yunanistan-İsrail: 84-79

- Çeyrek final maç programı

2025 Avrupa Şampiyonası'nda 9-10 Eylül'de yapılacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

9 Eylül Salı:

17.00 Türkiye-Polonya

21.00 Litvanya-Yunanistan

10 Eylül Çarşamba:

17.00 Finlandiya-Gürcistan

21.00 Almanya-Slovenya

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
İşte EuroBasket 2025'te çeyrek finalistler!

İşte EuroBasket 2025'te çeyrek finalistler!

Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

Ponitka: 'Türkiye harika bir takım, sabırsızlıkla bekliyorum'

Ponitka: "Türkiye harika bir takım, sabırsızlıkla bekliyorum"

Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!

Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.