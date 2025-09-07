İşte EuroBasket 2025'te çeyrek finalistler!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.



Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarının ardından Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan, adını çeyrek finale yazdırdı.



İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.



EuroBasket 2025'te son 16 turunda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



Türkiye-İsveç: 85-79



Almanya-Portekiz: 85-58



Litvanya-Letonya: 88-79



Sırbistan-Finlandiya: 86-92



Polonya-Bosna Hersek: 80-72



Fransa-Gürcistan: 70-80



İtalya-Slovenya: 77-84



Yunanistan-İsrail: 84-79



- Çeyrek final maç programı



2025 Avrupa Şampiyonası'nda 9-10 Eylül'de yapılacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:



9 Eylül Salı:



17.00 Türkiye-Polonya



21.00 Litvanya-Yunanistan



10 Eylül Çarşamba:



17.00 Finlandiya-Gürcistan



21.00 Almanya-Slovenya



