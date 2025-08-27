İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EUROBASKET 2025'te İsrail, D grubunun ilk maçında İzlanda'yı 83-71 mağlup etti.

EUROBASKET 2025'te D grubunun ilk maçında İsrail ile İzlanda karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Katowice şehrinde Spodek Arena'da oynanan mücadele, İsrail'in 83-71 üstünlüğüyle sona erdi.

İsrail'de Roman Sorkin 31 sayı, Deni Avdija ise 20 sayı 9 ribaund ile galibiyetin mimarları oldu.

İzlanda'da Tryvggvi Hlinason'un 13 sayı 14 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla İsrail, grubun ilk maçını kazanmasıyla grupta puanını 2 yaptı.

İsrail, D grubunun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. İzlanda ise Belçika'nın karşısına çıkacak.


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
