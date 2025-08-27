İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

EUROBASKET 2025'te D grubunun ilk maçında İsrail ile İzlanda karşı karşıya geldi.



Polonya'nın Katowice şehrinde Spodek Arena'da oynanan mücadele, İsrail'in 83-71 üstünlüğüyle sona erdi.



İsrail'de Roman Sorkin 31 sayı, Deni Avdija ise 20 sayı 9 ribaund ile galibiyetin mimarları oldu.



İzlanda'da Tryvggvi Hlinason'un 13 sayı 14 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuçla İsrail, grubun ilk maçını kazanmasıyla grupta puanını 2 yaptı.



İsrail, D grubunun ikinci maçında Polonya ile karşılaşacak. İzlanda ise Belçika'nın karşısına çıkacak.





