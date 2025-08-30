Icardi'den 12 Dev Adam'a tebrik!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli takımı tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan golcü futbolcu, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" mesajıyla 12 Dev Adam'a desteğini gösterdi.



Türkiye, bu tarihi galibiyetin ardından finalde Almanya ile karşılaşacak.



