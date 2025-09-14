Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Hidayet Türkoğlu: 'Gurur duyuyoruz'

Hidayet Türkoğlu: "Gurur duyuyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya finalde kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"Gurur duyuyoruz" başlığını kullanan Hidayet Türkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum.

Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Cedi Osman: 'Başımız dik olmalı'

Cedi Osman: "Başımız dik olmalı"

Ergin Ataman: 'Asla pozitif düşünemem'

Ergin Ataman: "Asla pozitif düşünemem"

Ergin Ataman'ın final sonrası büyük üzüntüsü!

Ergin Ataman'ın final sonrası büyük üzüntüsü!

Alperen Şengün, turnuvanın takımında!

Alperen Şengün, turnuvanın takımında!

Hidayet Türkoğlu: 'Gurur duyuyoruz'

Hidayet Türkoğlu: "Gurur duyuyoruz"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.