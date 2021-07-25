Hakan Reçber ile Hatice Kübra madalyaları aldı

Tekvandoda 68 kiloda bronz madalya kazanan Hakan Reçber ile 57 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün, madalyalarını aldı

Hakan Reçber ile Hatice Kübra madalyaları aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, madalyalarını aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda erkeklerde 68 kilo, kadınlarda ise 57 kilo müsabakaları Makuhari Messe A Salonu'nda yapıldı. Türkiye'yi erkeklerde Hakan Reçber, kadınlarda ise Hatice Kübra İlgün temsil etti.

Çeyrek finalde yenilerek final şansını kaybeden iki milli sporcu, repesajdan çıkarak bronz madalyaya uzandı. Yapılan maçların ardından iki sıklette madalyalar sahibini buldu.

- Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ün bronz madalya maçlarını izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya müsabakası öncesi Makuhari Messe'ye geldi.

İki milli sporcunun karşılaşmalarını heyecan içinde takip eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalyaların gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kasapoğlu, ardından soyunma odasına inerek Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, madalya töreninin sonuna kadar salonda kaldı.

- Madalya töreni yapıldı

Maçların tamamlanmasıyla madalya seremonisi düzenlendi.

Erkekler 68 kilo ve kadınlar 57 kiloda dereceye giren sporcular şöyle:

- Erkekler

1. Ulugbek Rashitov (Özbekistan)

2. Bradly Sinden (Büyük Britanya)

3. Hakan Reçber

3. Shuai Zhao (Çin)

- Kadınlar

1. Anastasija Zolotic (ABD)

2. Tatiana Minina (Rusya Olimpiyat Komitesi)

3. Hatice Kübra İlgün

3. Chia-Ling Lo (Çin Taipeisi)

Son Dakika Haberleri
Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020'ye tüm vücudu örten mayolarla katıldı
"İnşallah Tokyo 2020'de milletimizin yüzünü güldüreceğiz"
Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu
Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek
Hatice Kübra: "Altın istiyordum ama nasip bronz oldu"
Hakan Reçber: "Bu madalya benim için büyük gurur"
Tokyo'da ikinci günün Türkiye raporu
Amerika, olimpiyatlarda 17 yıl sonra yenildi!
Japon kardeşler, Tokyo'da tarihe geçti
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play