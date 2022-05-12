Gürcistan, Karadağ'a yenilerek turnuvaya veda etti

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Karadağ, Gürcistan'ı 81-73 yendi.



Karadağ bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.



Grupta bir maç kazanan Gürcistan ise şampiyonaya veda etti.



Salon: Tiflis



Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Draisz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)



Gürcistan: McFadden 16, Tsintsadze, Shermadini 14, Mamukelashvili 15, Bitadze 5, Sanadze 14, Andronikashvili 4, Bokolishvili, Jintcharadze 2, Berishvili 3



Karadağ: Perry 17, Popovic 2, Radovic 7, Radoncic 9, Dubljevic 10, Simonovic 7, Drobnjak 22, Mihailovic 7, Ilic



1. Periyot: 19-21



Devre: 35-41



3. Periyot: 52-58



Beş faulle çıkanlar: 33.05 Dubljevic, 38.31 Simonovic (Karadağ)



Görsel kaynak: FIBA



