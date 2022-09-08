Gürcistan'ı yenen Karadağ'a baklava ikramı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı mağlup edip son 16'ya kalan Karadağ'a baklava hediye etti.Karşılaşmanın ardından ise Türk kafilesi, Karadağ takımına bir tepsi baklava hediyesi verdi.Gürcistan heyeti ise sosyal medya paylaşımında TBF'ye teşekkür mesajı vererek 'Berlin'de görüşürüz' sözlerini kullandı.İşte o paylaşım: