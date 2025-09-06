Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Gürcistan, Fransa'yı 80 - 70 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Gürcistan, Fransa ile karşı karşıya geldi.

Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede Gürcistan, Fransa'yı 80 - 70 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

TARİHLERİNDE BİR İLK

Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Bu sonucun ardından Gürcistan'ın çeyrek finaldeki rakibi Finlandiya oldu.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Kerem Baki (Türkiye), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Fransa: Maledon 4, Cordinier 4, Yabusele 12, Coulibaly, Jaiteh 10, Francisco 14, Okobo 9, Luwawu-Cabarrot 2, Risacher 7, Hoard 8

Gürcistan: Baldwin 24, Sanadze, Shengelia 24, Bitadze 8, Mamukelashvili 14, Andronikashvili, Jintcharadze, Burjanadze 6, Shermadini 4, Ochkhikidze

1. Periyot: 20-24

Devre: 37-38

3. Periyot: 54-58

Beş faulle çıkan: 38.55 Hoard (Fransa)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
