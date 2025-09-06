Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Gürcistan, Fransa ile karşı karşıya geldi.
Xiaomi Arena'da oynanan mücadelede Gürcistan, Fransa'yı 80 - 70 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
TARİHLERİNDE BİR İLK
Gürcistan, EuroBasket'te ilk kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Bu sonucun ardından Gürcistan'ın çeyrek finaldeki rakibi Finlandiya oldu.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Kerem Baki (Türkiye), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Fransa: Maledon 4, Cordinier 4, Yabusele 12, Coulibaly, Jaiteh 10, Francisco 14, Okobo 9, Luwawu-Cabarrot 2, Risacher 7, Hoard 8
Gürcistan: Baldwin 24, Sanadze, Shengelia 24, Bitadze 8, Mamukelashvili 14, Andronikashvili, Jintcharadze, Burjanadze 6, Shermadini 4, Ochkhikidze
1. Periyot: 20-24
Devre: 37-38
3. Periyot: 54-58
Beş faulle çıkan: 38.55 Hoard (Fransa)
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Türkiye
|5
|5
|0
|0
|459
|359
|100
|10
|2
|Sırbistan
|5
|4
|0
|1
|434
|368
|66
|9
|3
|Letonya
|5
|3
|0
|2
|412
|384
|28
|8
|4
|Portekiz
|5
|2
|0
|3
|315
|368
|-53
|7
|5
|Estonya
|5
|1
|0
|4
|352
|397
|-45
|6
|6
|Çek Cumhuriyeti
|5
|0
|0
|5
|338
|434
|-96
|5