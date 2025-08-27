Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C Grubu maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi.



Güney Kıbrıs'ın Limassol şehrindeki Spyros Kyprianou Athletic Center'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 83-69 mağlup etti.



Gürcistan'da Sandro Mamukelashvili, 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaştı. İspanya'da ise Juancho Hernangomez'in 13 sayı ve 8 ribuandluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Bu sonuçla birlikte Gürcistan, C grubunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



C grubunun 2. maçında Gürcistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek. İspanya, Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.