Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C Grubu'nda Gürcistan, İspanya'yı 83-69 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C Grubu maçında Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

Güney Kıbrıs'ın Limassol şehrindeki Spyros Kyprianou Athletic Center'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 83-69 mağlup etti.

Gürcistan'da Sandro Mamukelashvili, 19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaştı. İspanya'da ise Juancho Hernangomez'in 13 sayı ve 8 ribuandluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte Gürcistan, C grubunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

C grubunun 2. maçında Gürcistan, İtalya ile karşı karşıya gelecek. İspanya, Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
