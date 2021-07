Gülkader Þentürk'ün hayali altn madalya

Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na 48 kiloda katılma hakkı kazanan milli judocu Gülkader Şentürk, olimpiyatlara çok kısa bir süre kala çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



Dünya sıralamasına göre sürekli olimpiyat kotasının içerisinde olmasına rağmen büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten ay-yıldızlı judocu, "Dünya şampiyonasında maalesef yenildiğim için ülke sıralaması olarak kota için bir kişi dışarıda kaldı. O yüzden beni sevenleri, destekleyenleri, federasyonumuzu, ailemi, bakanlığımızı, hepsini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığım için çok büyük bir üzüntü yaşamıştım. Bütün emeklerimin boşa gittiğini düşünmüştüm. Sonrasında böyle bir umudun doğması benim için çok mutluluk vericiydi, ülkemi Tokyo'da temsil edeceğim için çok heyecanlıyım." diye konuştu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandığı ilan edilince yaşadığı sevinçle ilgili ay-yıldızlı judocu, "Çok mutlu oldum, bütün üzüntülerimin hepsini unuttum şu anda hala heyecanı yaşıyorum. Tokyo'da ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım, çok mutluyum emeklerimin boşa gitmediğini hissettim." dedi.



Judoya 9 yaşlarında başladığını, şu anda 25 yaşında olduğunu belirten milli sporcu, "Okulumuzun karşısında küçük bir judo salonu vardı, o zamanlar arkadaşlarım gidiyordu, o zamanlar dövüş sporları da popülerdi. Ben de çok istiyordum, ailemi ikna ettim başladım, annem dövüş sporu olduğu için istememişti, sonra o da beni destekledi. Halen ailemin desteği çok büyük, her madalyadan sonra benimle çok gururlanıyorlar, ama yenildiğim zaman da maalesef çok üzülüyorlar. İlk beni yetiştiren antrenörüm Mustafa Kalaycı, hala destek oluyor. Aslında bu olimpiyat serüveninin tarihi 16 yıllık bir emeğe dayanıyor." ifadelerini kullandı.



- "Galatasaray judo branşında Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kulübü"



Sporcusu olduğu Galatasaray Kulübü'nün desteklerine yönelik de Gülkader Şentürk, "2 senedir Galatasaray ile yarışıyorum, gerçekten destekleri çok büyük, Galatasaray judo branşında Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kulübü çünkü bir çok kupa kazanmış, şampiyonluklar liginde şampiyonlukları var, bu anlamda Türkiye'de tek kulüp diyebilirim. Ben de olimpiyat yolunda bu kulüpte olduğum için orayı temsil ettiğim için çok mutluyum. Benim en büyük şanslarımdan bir tanesi de milli takım antrenörümün ayrıca da kulüp antrenörüm olması, bana her konuda destek veriyorlar." şeklinde konuştu.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da eskiden judoyu zirvede yapan bir sporcu olduğunu, bu sporu iyi bildiğini dile getiren Gülkader Şentürk, "Başkanımız da daha önce olimpiyatlara katılmış bir sporcu olduğu için bizi hiç bir antrenmanda, turnuvada eksik bırakmıyor. Her konuda yensek de yenilsek de bizi çok iyi anlıyor ve her zaman desteğini hissediyoruz." dedi.



Romanya'da 2014'te düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3. olarak ilk önemli başarısını elde ettiğinin hatırlatılması üzerine ay-yıldızlı sporcu, "Gençlerde Avrupa üçüncüsü olmadan önce bir çok kez Avrupa şampiyonasında beşincilik yaşadım, şu ana kadar 6-7 tane madalyayı kaçırdım, 5. olduğum müsabakam var, onlar çok üzücüydü onların yanı sıra burada 3. olmak beni çok sevindirdi. Onun öncesinde Türkiye ve balkan şampiyonalarında derecelerim vardı ama büyük olarak ilk madalyamı orada aldım çok mutlu olmuştum, o maçı asla unutamam." şeklinde konuştu.



- 2019'da Montreal Grand Prix'inde maç sırasında yerdeki örümcek..



2019'da Montreal Grand Prix'inde unutulmaz bir anı yaşadığını da aktaran milli judocu Gülkader, "Montreal'de olimpiyat şampiyonu rakibimle üçüncülük maçı yapmıştım, rakibimle yerde teknik yaparken bir örümcek belirdi, ben maçtan koptum örümceği takip ediyorum, nereye gidecek üstüne basmayalım, diye. Onu hatta video şeklinde dünya judo federasyonu yayınlamıştı, çok komik bir an, hatta o zaman hakem örümceğin üstüne basmış sonra alıp cebine koymuştu, herkes o ana çok gülmüştü, onu da unutamıyorum." ifadelerini kullandı.



Bu sene Türkiye'de grand slam olarak ilk kez düzenlenen Antalya Grand Slam Turnuvası'nda olimpiyat şampiyonu rakibiyle üçüncülük maçı yaptığını hatırlatan Gülkader Şentürk, "2016 olimpiyat şampiyonu rakibimi yenerek Antalya'da bronz madalya kazandım. Antalya'da olimpiyat şampiyonunu yenmem benim için çok büyük bir motive kaynağı oldu." dedi.



Dünyayı 1,5 yıldır etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin de çalışma ve performanslarını etkilediğini dile getiren milli sporcu, "Gerçekten olumsuz bir süreçti, tek güzel yanı ilk defa bir Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı ailemle birlikte geçirme fırsatı buldum. Çünkü genelde bayramlar kamp dönemlerimize denk geliyordu. 2020 Temmuz ayından itibaren kamplara başladık ve çok çalıştık. Yoğun bir şekilde kamlara ve maçlara katıldık, güzel bir şekilde hazırlandık." diye konuştu.



Kovid-19 öncesinde kota alacak sporcular arasında olmasına rağmen kotanın geç gelmesiyle ilgili de ay-yıldızlı judocu, bu sürecin bazı sporcuları olumlu bazı sporcuları da olumsuz etkilediğini belirtti.



2020 Tokyo Olimpiyatları hedefleri ve gelebilecek rakiplerine ilişkin de Gülkader Şentürk, "Olimpiyat seviyesindeki bütün sporcular iyi, sürekli zaten maç ve antrenman yaptığım sporcular hepsini tanıyorum. Ogün orada kim gününde olursa gerçekten o madalyayı alacaktır. Kimsenin kimseden çok büyük bir üstünlüğü yok, ben nasıl olimpiyat şampiyonunu yendim, sonuçta olimpiyat şampiyonu, olimpiyat her sporcunun hedefi, ben onu yenebiliyorsam Tokyo'da da altın madalya alabilecek şekilde görüyorum kendimi. Umudum yüksek inşallah o gün ben günümde olurum ve altın madalyayı alarak ülkeme getiririm." değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcu Gülkader Şentürk, "Hedefim tabi ki de altın madalya, inşallah nasip olur, orada ülkemi en güzel şekilde temsil edebilirim ve bayrağımızı göklere çıkartırım." dedi.



Gülkader Şentürk, "Tokyo'da madalya kazanırsam çok büyük bir sevinç yaşarım, duygusal bir insanım, ağlarım, çok duygusal anlar yaşayacağımı düşünüyorum. Türkiye'ye döndüğümde ise ailemi, sevdiklerimi, destekçilerimi görmeyi çok isterim. Umarım o anı, o güzel anları hep birlikte yaşayabiliriz, ülkeme yaşattırabilirim." yorumunda bulundu.