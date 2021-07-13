Gülkader Þentürk'ün hayali altn madalya

Uluslararasý Judo Federasyonundan aldýðý davetle Avrupa kýta kotasýný kullanarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarý'na 48 kiloda katýlma hakký kazanan milli judocu Gülkader Þentürk, olimpiyatlara çok kýsa bir süre kala çalýþmalarýný ve hedeflerini AA muhabirine deðerlendirdi.



Dünya sýralamasýna göre sürekli olimpiyat kotasýnýn içerisinde olmasýna raðmen büyük hayal kýrýklýðý yaþadýðýný belirten ay-yýldýzlý judocu, "Dünya þampiyonasýnda maalesef yenildiðim için ülke sýralamasý olarak kota için bir kiþi dýþarýda kaldý. O yüzden beni sevenleri, destekleyenleri, federasyonumuzu, ailemi, bakanlýðýmýzý, hepsini büyük bir hayal kýrýklýðýna uðrattýðým için çok büyük bir üzüntü yaþamýþtým. Bütün emeklerimin boþa gittiðini düþünmüþtüm. Sonrasýnda böyle bir umudun doðmasý benim için çok mutluluk vericiydi, ülkemi Tokyo'da temsil edeceðim için çok heyecanlýyým." diye konuþtu.



2020 Tokyo Olimpiyatlarý'na kota kazandýðý ilan edilince yaþadýðý sevinçle ilgili ay-yýldýzlý judocu, "Çok mutlu oldum, bütün üzüntülerimin hepsini unuttum þu anda hala heyecaný yaþýyorum. Tokyo'da ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacaðým, çok mutluyum emeklerimin boþa gitmediðini hissettim." dedi.



Judoya 9 yaþlarýnda baþladýðýný, þu anda 25 yaþýnda olduðunu belirten milli sporcu, "Okulumuzun karþýsýnda küçük bir judo salonu vardý, o zamanlar arkadaþlarým gidiyordu, o zamanlar dövüþ sporlarý da popülerdi. Ben de çok istiyordum, ailemi ikna ettim baþladým, annem dövüþ sporu olduðu için istememiþti, sonra o da beni destekledi. Halen ailemin desteði çok büyük, her madalyadan sonra benimle çok gururlanýyorlar, ama yenildiðim zaman da maalesef çok üzülüyorlar. Ýlk beni yetiþtiren antrenörüm Mustafa Kalaycý, hala destek oluyor. Aslýnda bu olimpiyat serüveninin tarihi 16 yýllýk bir emeðe dayanýyor." ifadelerini kullandý.



- "Galatasaray judo branþýnda Türkiye'nin gelmiþ geçmiþ en iyi kulübü"



Sporcusu olduðu Galatasaray Kulübü'nün desteklerine yönelik de Gülkader Þentürk, "2 senedir Galatasaray ile yarýþýyorum, gerçekten destekleri çok büyük, Galatasaray judo branþýnda Türkiye'nin gelmiþ geçmiþ en iyi kulübü çünkü bir çok kupa kazanmýþ, þampiyonluklar liginde þampiyonluklarý var, bu anlamda Türkiye'de tek kulüp diyebilirim. Ben de olimpiyat yolunda bu kulüpte olduðum için orayý temsil ettiðim için çok mutluyum. Benim en büyük þanslarýmdan bir tanesi de milli takým antrenörümün ayrýca da kulüp antrenörüm olmasý, bana her konuda destek veriyorlar." þeklinde konuþtu.



Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Sezer Huysuz'un da eskiden judoyu zirvede yapan bir sporcu olduðunu, bu sporu iyi bildiðini dile getiren Gülkader Þentürk, "Baþkanýmýz da daha önce olimpiyatlara katýlmýþ bir sporcu olduðu için bizi hiç bir antrenmanda, turnuvada eksik býrakmýyor. Her konuda yensek de yenilsek de bizi çok iyi anlýyor ve her zaman desteðini hissediyoruz." dedi.



Romanya'da 2014'te düzenlenen Gençler Avrupa Þampiyonasý'nda 3. olarak ilk önemli baþarýsýný elde ettiðinin hatýrlatýlmasý üzerine ay-yýldýzlý sporcu, "Gençlerde Avrupa üçüncüsü olmadan önce bir çok kez Avrupa þampiyonasýnda beþincilik yaþadým, þu ana kadar 6-7 tane madalyayý kaçýrdým, 5. olduðum müsabakam var, onlar çok üzücüydü onlarýn yaný sýra burada 3. olmak beni çok sevindirdi. Onun öncesinde Türkiye ve balkan þampiyonalarýnda derecelerim vardý ama büyük olarak ilk madalyamý orada aldým çok mutlu olmuþtum, o maçý asla unutamam." þeklinde konuþtu.



- 2019'da Montreal Grand Prix'inde maç sýrasýnda yerdeki örümcek..



2019'da Montreal Grand Prix'inde unutulmaz bir aný yaþadýðýný da aktaran milli judocu Gülkader, "Montreal'de olimpiyat þampiyonu rakibimle üçüncülük maçý yapmýþtým, rakibimle yerde teknik yaparken bir örümcek belirdi, ben maçtan koptum örümceði takip ediyorum, nereye gidecek üstüne basmayalým, diye. Onu hatta video þeklinde dünya judo federasyonu yayýnlamýþtý, çok komik bir an, hatta o zaman hakem örümceðin üstüne basmýþ sonra alýp cebine koymuþtu, herkes o ana çok gülmüþtü, onu da unutamýyorum." ifadelerini kullandý.



Bu sene Türkiye'de grand slam olarak ilk kez düzenlenen Antalya Grand Slam Turnuvasý'nda olimpiyat þampiyonu rakibiyle üçüncülük maçý yaptýðýný hatýrlatan Gülkader Þentürk, "2016 olimpiyat þampiyonu rakibimi yenerek Antalya'da bronz madalya kazandým. Antalya'da olimpiyat þampiyonunu yenmem benim için çok büyük bir motive kaynaðý oldu." dedi.



Dünyayý 1,5 yýldýr etkisi altýna alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin de çalýþma ve performanslarýný etkilediðini dile getiren milli sporcu, "Gerçekten olumsuz bir süreçti, tek güzel yaný ilk defa bir Ramazan ayýný ve Ramazan Bayramý'ný ailemle birlikte geçirme fýrsatý buldum. Çünkü genelde bayramlar kamp dönemlerimize denk geliyordu. 2020 Temmuz ayýndan itibaren kamplara baþladýk ve çok çalýþtýk. Yoðun bir þekilde kamlara ve maçlara katýldýk, güzel bir þekilde hazýrlandýk." diye konuþtu.



Kovid-19 öncesinde kota alacak sporcular arasýnda olmasýna raðmen kotanýn geç gelmesiyle ilgili de ay-yýldýzlý judocu, bu sürecin bazý sporcularý olumlu bazý sporcularý da olumsuz etkilediðini belirtti.



2020 Tokyo Olimpiyatlarý hedefleri ve gelebilecek rakiplerine iliþkin de Gülkader Þentürk, "Olimpiyat seviyesindeki bütün sporcular iyi, sürekli zaten maç ve antrenman yaptýðým sporcular hepsini tanýyorum. Ogün orada kim gününde olursa gerçekten o madalyayý alacaktýr. Kimsenin kimseden çok büyük bir üstünlüðü yok, ben nasýl olimpiyat þampiyonunu yendim, sonuçta olimpiyat þampiyonu, olimpiyat her sporcunun hedefi, ben onu yenebiliyorsam Tokyo'da da altýn madalya alabilecek þekilde görüyorum kendimi. Umudum yüksek inþallah o gün ben günümde olurum ve altýn madalyayý alarak ülkeme getiririm." deðerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcu Gülkader Þentürk, "Hedefim tabi ki de altýn madalya, inþallah nasip olur, orada ülkemi en güzel þekilde temsil edebilirim ve bayraðýmýzý göklere çýkartýrým." dedi.



Gülkader Þentürk, "Tokyo'da madalya kazanýrsam çok büyük bir sevinç yaþarým, duygusal bir insaným, aðlarým, çok duygusal anlar yaþayacaðýmý düþünüyorum. Türkiye'ye döndüðümde ise ailemi, sevdiklerimi, destekçilerimi görmeyi çok isterim. Umarým o aný, o güzel anlarý hep birlikte yaþayabiliriz, ülkeme yaþattýrabilirim." yorumunda bulundu.



