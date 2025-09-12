Giannoulis Larentzakis: "Türklere karşılık veremedik"
Giannoulis Larentzakis, Türkiye Yunanistan maçının ardından konuştu.
Giannoulis Larentzakis, EuroBasket 2025 yarı finalindeki Türkiye-Yunanistan maçının ardından konuştu.
Larentzakis'in açıklamaları şu şekilde:
"TÜRKLER'İN SALDIRGANLIĞINA CEVAP VEREMEDİK"
"Yenilgi bizi çok üzdü. Bunun ötesinde, Türkiye bizden çok daha hazırdı, Ercan Osmani muhtemelen hayatının en iyi maçını oynadı. Maçın hiçbir anında Türkler'in enerjisine ve saldırganlığına karşılık veremedik. Kaybettik, ama bu üzüntü çok uzun sürmemeli. Çok büyük bir üzüntü, bu maçı çok istiyorduk. Pazar günü, başından beri hedefimiz olan madalyayı kazanmak için bir maç oynayacağız. Tabii ki bu büyük bir maç, madalya için oynanacak bir maç, bunu tartışmıyoruz. Final maçı gibi. Madalya almak istiyoruz, bu çok açık. Bugün hazır değildik. Türkiye gerçekten harika bir maç çıkardı, çok iyi bir takım, tek başımıza oynamıyoruz. Ama bundan sonra bu üzüntüyü geride bırakmalıyız çünkü Pazar günü madalyaları kazanmak için %100 konsantre ve muazzam bir enerjiyle oynamalıyız."
