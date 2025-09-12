Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Giannoulis Larentzakis: "Türklere karşılık veremedik"

Giannoulis Larentzakis, EuroBasket 2025 yarı finalindeki Türkiye-Yunanistan maçının ardından konuştu.

Larentzakis'in açıklamaları şu şekilde:

"TÜRKLER'İN SALDIRGANLIĞINA CEVAP VEREMEDİK"

"Yenilgi bizi çok üzdü. Bunun ötesinde, Türkiye bizden çok daha hazırdı, Ercan Osmani muhtemelen hayatının en iyi maçını oynadı. Maçın hiçbir anında Türkler'in enerjisine ve saldırganlığına karşılık veremedik. Kaybettik, ama bu üzüntü çok uzun sürmemeli. Çok büyük bir üzüntü, bu maçı çok istiyorduk. Pazar günü, başından beri hedefimiz olan madalyayı kazanmak için bir maç oynayacağız. Tabii ki bu büyük bir maç, madalya için oynanacak bir maç, bunu tartışmıyoruz. Final maçı gibi. Madalya almak istiyoruz, bu çok açık. Bugün hazır değildik. Türkiye gerçekten harika bir maç çıkardı, çok iyi bir takım, tek başımıza oynamıyoruz. Ama bundan sonra bu üzüntüyü geride bırakmalıyız çünkü Pazar günü madalyaları kazanmak için %100 konsantre ve muazzam bir enerjiyle oynamalıyız."
 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
