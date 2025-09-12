Garbajosa'dan Türkiye - Yunanistan maçına övgü!

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği maçta oluşan atmosferi överek "Bu maçı Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi takip etti. Bu, son yıllardaki en büyük basketbol izleyici sayısı oldu." dedi.



Jorge Garbajosa ile FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, EuroBasket 2025 finali öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Arena Riga'daki toplantıda açıklamalarda bulunan Garbajosa, Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmada salonda oluşan atmosfere övgüde bulunarak "Tıklım tıklım dolu bir salonda büyük bir şov vardı. İki ülkenin taraftarlarının davranışları olağanüstüydü. Taraftar bloklarının arasında hiçbir bariyer yoktu. Taraftarlar tamamen karışıktı. Bu yüzden her iki federasyonun da taraftarlarının burada gösterdikleri tavırla gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan yarı finali Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi takip etti. Bu, son yıllardaki en büyük basketbol izleyici sayısı oldu." değerlendirmelerinde bulundu.



- "NBA Avrupa projesi gerçekleşecek"



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile yapacakları iş birliğine de değinen Jorge Garbajosa, "NBA Avrupa projesi gerçekleşecek. Elbette böyle büyük bir organizasyon yaratmak kolay değil. Bu zaman alacak ancak olacak, buna hiç şüphe yok. Bazı öngörüler 2027'yi işaret ediyor, bence bu iyi bir yıl olabilir. NBA şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Onların ortağı olmak istiyoruz. Onlar da bizimle birlikte olmak istiyor. Bu projenin FIBA veya NBA için değil, Avrupa'daki basketbol ekosistemi için çok faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Kadro sayısı tartışması



Turnuva esnasında bazı takımların yaşanan sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla mücadele etmesine ilişkin yapılan eleştirileri ve kural değişikliği çağrılarını da yanıtlayan FIBA Avrupa Başkanı Garbajosa, şöyle devam etti:



"Veriler açıkça gösteriyor ki başantrenörler en fazla 9-10 oyuncuyu kullanıyor. Daha fazla oyuncu kadroda yer alsa bile bu, tabloyu değiştirmez. Bu organizasyon açık bir yapıya sahip. Geniş komisyonlarımız var ve her görüşü değerlendiriyoruz. Sporcuların görüşlerine önem veriyoruz. Bu konuları hem FIBA Sporcular Komisyonu hem de resmi toplantılarda konuşuyoruz. Başantrenörlerin ve federasyonların görüşleri de önemli. Uygun çözüm bulursak uygulamaktan memnuniyet duyarız."



- Kamil Novak: "EuroBasket 2029'un açılış maçı Santiago Bernabeu'da oynanacak"



FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Estonya, Yunanistan, Slovenya ve İspanya'da düzenlenecek 2029 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2029) açılış maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağını söyledi.



Avrupa Şampiyonası'nda açılış müsabakalarını futbol statlarında oynatmak istediklerini ancak tesislerin uygun olmaması nedeniyle şu ana kadar bunu gerçekleştiremediklerini vurgulayan Novak, şunları kaydetti:



"Açılış maçının Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması, İspanya'nın adaylık dosyasının bir parçasıydı. Bu, bizim uzun yıllardır hedeflediğimiz bir şeydi. Açılış maçını hatta belki birkaç müsabakayı futbol stadyumunda oynatmak istiyorduk. İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Santiago Bernabeu, ikonik ve devasa bir stadyum. Önümüzde hazırlanmak için 4 yılımız var. Bunun sporumuz için büyük bir itici güç olacağına inanıyoruz. Bu, büyük bir meydan okuma olacak. Basketbolseverlere böyle bir deneyim sunmaktan büyük mutluluk duyacağız."



