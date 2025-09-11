Furkan Korkmaz: 'Daha fazla rol almaya hazırım'

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, milli takımın Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın bir arada oynayan bir takım olduğunu belirten Furkan, "Rakibin kim olduğundan daha çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Özellikle Yunanistan maçında bu çok daha önemli olacak. Maçın başında konuştuğumuz şeylere ve oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek olacaktır. Çok hazırız. Fiziksel olarak da iyi durumdayız, İyi de dinlendik. Yarınki maç için heyecanlıyız." diye konuştu.Furkan Korkmaz, Yunanistan'ın gücünün farkında olduklarını ve turnuvanın başında bu yana sergiledikleri performansı sahaya yansıtmaları halinde finale çıkacaklarına inandıklarını aktardı.Karşılaşma için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu,ifadelerini kullandı.Furkan, sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ın forma giyememesi durumunda Yunanistan maçında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti: