Furkan Korkmaz: "Daha fazla rol almaya hazırım"

EuroBasket 2025 yarı final eşleşmesinde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı'nda Furkan Korkmaz, maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, milli takımın Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın bir arada oynayan bir takım olduğunu belirten Furkan, "Rakibin kim olduğundan daha çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Özellikle Yunanistan maçında bu çok daha önemli olacak. Maçın başında konuştuğumuz şeylere ve oyun planına sadık kalırsak şansımız çok yüksek olacaktır. Çok hazırız. Fiziksel olarak da iyi durumdayız, İyi de dinlendik. Yarınki maç için heyecanlıyız." diye konuştu.

 - "Yunanistan ekol bir ülke"

Furkan Korkmaz, Yunanistan'ın gücünün farkında olduklarını ve turnuvanın başında bu yana sergiledikleri performansı sahaya yansıtmaları halinde finale çıkacaklarına inandıklarını aktardı.

Karşılaşma için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Yunanistan biraz daha nasıl basketbol oynadığı belli olan bir takım. Ekol bir ülke. Bunun tabii ki farkındayız. Giannis Antetokounmpo gibi çok önemli bir silahları var. Ama biz yarın takım olarak odaklanırsak ve 40 dakika boyunca şu ana kadar oynadığımız basketbol gibi oynarsak sahadan güzel sonuçla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

- "Daha fazla rol almaya hazırım"

Furkan, sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ın forma giyememesi durumunda Yunanistan maçında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha fazla rol almaya tabii ki hazırım. Cedi bize oyunun neredeyse bütün alanlarında farklı şekilde katkı sağlayan bir isim. Takımın en önemli parçalarından biri. Burayla ilgili soru işareti yok. Yarın sadece benim değil herkesin fazladan konsantre olması gereken bir maç. Hakikaten 40 dakika boyunca takım olarak oynamamız gerekiyor. Bundan sonra zaten kolay rakip yok. Yarı final ve final, şu ana kadar olduğundan çok daha zor geçecektir. Almanya-Slovenya maçında çok da güzel mücadele gördük. Bence onun 2-3 kat üstünde bir mücadele olacaktır. Cedi'nin tabii ki iyileşmesi ve yarın forma giymesi bizim en büyük dileğimiz. Umuyorum ki yarın sahada olacaktır ve en iyi şekilde performans gösterecektir." 


 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
