25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fransa, Yunanistan'ı devirdi

EuroBasket öncesi hazırlıklarını sürdüren Fransa, Giannis Antetokounmpo'nun forma giydiği Yunanistan'ı 92-77 mağlup etti.

calendar 24 Ağustos 2025 23:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:35
Fotoğraf: Imago
Fransa, Yunanistan'ı devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmada, Victor Wembanyama'dan yoksun sahaya çıkan Fransa, güçlü rakibi karşısında etkili bir ikinci yarı performansıyla galibiyete uzandı. Theo Maledon 16 sayı, Guershon Yabusele 14 sayı ve genç yıldız Zacharie Risacher 14 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Yunanistan cephesinde Giannis Antetokounmpo 22 dakikada 20 sayı kaydetti. İlk yarıda 13 sayı bulan Antetokounmpo ikinci yarıda savunma baskısı nedeniyle etkili olamadı. Ev sahibi ekip devreyi 49-43 önde kapatırken, Fransa üçüncü çeyrekteki 7-0'lık seriyle öne geçti ve maçın kontrolünü eline aldı.

Fransa'da Bilal Coulibaly ve Alex Sarr da 10'ar sayıyla kritik katkılar verdi. Yunanistan ise ikinci yarıda üçlük çizgisi gerisinden sadece 5/14 isabet bulabildi ve toplamda 11/25'te kaldı.


Maçın ardından Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, "Bizim için en atletik takıma karşı mükemmel bir test oldu. Oyuncularım, EuroBasket seviyesindeki rekabeti görme fırsatı buldu" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı 92-77 kazanan Fransa hazırlık dönemini namağlup tamamladı. Fransa turnuvada Polonya'daki D Grubu'na, Yunanistan ise Kıbrıs'taki C Grubu'na gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.