Fransa, Yunanistan'ı devirdi

Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmada, Victor Wembanyama'dan yoksun sahaya çıkan Fransa, güçlü rakibi karşısında etkili bir ikinci yarı performansıyla galibiyete uzandı. Theo Maledon 16 sayı, Guershon Yabusele 14 sayı ve genç yıldız Zacharie Risacher 14 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.Yunanistan cephesinde Giannis Antetokounmpo 22 dakikada 20 sayı kaydetti. İlk yarıda 13 sayı bulan Antetokounmpo ikinci yarıda savunma baskısı nedeniyle etkili olamadı. Ev sahibi ekip devreyi 49-43 önde kapatırken, Fransa üçüncü çeyrekteki 7-0'lık seriyle öne geçti ve maçın kontrolünü eline aldı.Fransa'da Bilal Coulibaly ve Alex Sarr da 10'ar sayıyla kritik katkılar verdi. Yunanistan ise ikinci yarıda üçlük çizgisi gerisinden sadece 5/14 isabet bulabildi ve toplamda 11/25'te kaldı.Maçın ardından Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, "Bizim için en atletik takıma karşı mükemmel bir test oldu. Oyuncularım, EuroBasket seviyesindeki rekabeti görme fırsatı buldu" ifadelerini kullandı.Karşılaşmayı 92-77 kazanan Fransa hazırlık dönemini namağlup tamamladı. Fransa turnuvada Polonya'daki D Grubu'na, Yunanistan ise Kıbrıs'taki C Grubu'na gidecek.