Fransa, İzlanda karşısında zorlanmadı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Fransa ile İzlanda karşılaştı.



Polonya'nın Katowice şehrinde bulunan Spodek Arena'da oynanan karşılaşmayı Fransa, 114-74 kazandı.



Fransa forması giyen Zaccharie Risacher attığı 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.



Bu skorla birlikte Fransa gruptan lider çıkarken, İzlanda ise turnuvaya veda etti.



