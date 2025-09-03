Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Fransa, İzlanda karşısında zorlanmadı!

Fransa, İzlanda karşısında zorlanmadı!

Fransa, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubu son maçında İzlanda'yı 114-74 mağlup etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası D grubunda Fransa ile İzlanda karşılaştı.

Polonya'nın Katowice şehrinde bulunan Spodek Arena'da oynanan karşılaşmayı Fransa, 114-74 kazandı.

Fransa forması giyen Zaccharie Risacher attığı 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu skorla birlikte Fransa gruptan lider çıkarken, İzlanda ise turnuvaya veda etti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Hidayet Türkoğlu: 'İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli'

Hidayet Türkoğlu: "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli"

Bosna Hersek, Gürcistan'a şans tanımadı!

Bosna Hersek, Gürcistan'a şans tanımadı!

Fransa, İzlanda karşısında zorlanmadı!

Fransa, İzlanda karşısında zorlanmadı!

Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü

Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü

A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!

A Milli Takım'dan Sırbistan'a karşı 16 yıl sonra ilk!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.