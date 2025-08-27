Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Gürcistan'ı 93-79 mağlup eden Finlandiya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson

Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze

1. Periyot: 28-15

Devre: 57-40

3. Periyot: 71-62

Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
