Finlandiya, İsveç'i yıktı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) B Grubu'ndaki ilk maçta Finlandiya ile İsveç karşı karşıya geldi.



Finlandiya'nın Tampere kentinden bulunan Nokia Arena'da oynanan karşılaşmayı Finlandiya 93-90 kazandı.



Finlandiya grubun diğer maçında Büyük Britanya ile 29 Ağustos saat 20.30'ta karşılaşacak. İsveç ise Almanya ile 29 Ağustos saat 13.30'ta karşı karşıya gelecek.

