Finlandiya'dan tarihi zafer!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.

Finlandiya, Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Avramovic 6, Guduric 5, Nikola Jovic 20, Petrusev 3, Jokic 33, Marinkovic, Dobric 9, Micic 8, Stefan Jovic, Milutinov 2

Finlandiya: Little 13, Grandison 4, Valtonen 13, Jantunen 15, Markkanen 29, Salin 6, Nkamhoua 3, Madsen, Maxhuni, Muurinen 9, Gustavson

1. Periyot: 24-28

Devre: 48-44

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 34.10 Grandison (Finlandiya)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
