Finalin anahtarı: Giannis Antetokounmpo nasıl durdurulur?

EuroBasket 25 yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam'ın final yolunda en büyük sorunu Giannis Antetokounmpo olacak.



Giannis Antekounmpo'yu durdurmanın bir yolu yok. Tek haneli skor ürettiği son maç, 16 Nisan 2023'te Miami Heat'e karşı oynadığı NBA play-off ilk tur ilk maçıydı ve sakatlığı nedeniyle sadece 10 dakika oynayabildi. Standardı, 30 sayı atan bir oyuncudan bahsediyoruz.



EuroBasket 25'te 29.5 dakika süre alıp 29.8 sayı, 9 ribaund, 3.6 asist, 1.4 top çalma ve 0.4 blok ile oynuyor. En az sayı ile oynadığı maç 25 sayı ile İspanya'ya karşı. Kısacası Giannis'i durdurmanın bir yolu yok.



YAVAŞLATMANIN YOLLARI VAR



Ancak yavaşlatmanın bir yolu olabilir. Milli takımımızda Giannis'in atletizmiyle eşleşebilecek bir oyuncumuz yok. Giannis'i herkes tutacak. Birebirde onu Ercan Osmani ile savunmamız bekleniyor. Zaman zaman da Adem Bona onun üstünde olacak. Bir sürpriz olarak kalınlığı ve tecrübesiyle Sertaç Şanlı bile alan vererek Giannis'i savunabilir.



KISALAR ALANI DARALTMALI



Kısalar da bu noktada savunmaya yardımcı olacaklar. Şehmus, Cedi, Kenan, Larkin, Furkan gibi elini topa sokabilecek kısa oyuncuların Giannis'in alanını daraltması gerekecek.



Giannis her ihtimalde potayı zorlayacak ama ne kadar şut atmaya zorlarsak bizim için o kadar iyi olacak.



