Filenin Sultanları, Çin'e şov yaptı: 3-0

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Çin'e şov yaptı: 3-0
 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

Salon: Ariake Arena
Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)
Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)

Setler: 21-25, 14-25, 14-25
Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

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