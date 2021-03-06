Fatih Terim'in tercihi Falcao değil, Ryan Babel

Radamel Falcao bir türlü Galatasaray'a geri dönemedi. Mustafa Muhammed'in formu nedeniyle yedek kulübesinde oturan ve sonradan oyuna katılan Kolombiyalı oyuncunun Mısırlı futbolcunun yokluğunda bile ilk 11'de yer alamayacağı ifade edildi.



Kolombiyalı golcünün, fiziksel olarak istenen düzeyde olmaması ve maç eksiğinin bulunması nedeniyle Babel'in maça ilk 11'de başlamasının planlandığı öğrenildi. Hollandalı oyuncuyla Sivas maçına başlayıp, rakip savunmayı yormayı planlayan teknik direktör Fatih Terim'in, Falcao'yu ise hamle oyuncusu olarak düşündüğü belirtildi.



Sarı-kırmızılıların yarınki maçının sert geçeceğinin beklenmesi nedeniyle Falcao'nun fiziksel olarak yetersiz kalabileceğini düşünen teknik kadro, bu nedenle Babel'e yöneldi. Terim son kararını, bugün yapacağı taktik antrenman sonrasında verecek.



Büyük değişim

Galatasaray'da yarınki maçta kadroda önemli değişikler olacak. Ankaragücü maçında, Donk'un performansından memnun olmayan Terim, stoperde tekrar Luyindama-Marcao ikilisine dönmeyi planlıyor.



Savunmanın solunda Saracchi düşünülürken, orta alanda radikal hamleler bekleniyor. Etebo ve Gedson'un yerine Taylan-Belhanda ikilisinin oynayacağı, Arda Turan'ın yerine ise Feghouli ile maça başlanacağı bildirildi.



