EuroBasket'te ikinci gün tamamlandı; Sonuçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçlar oynandı.
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.
Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.
Şampiyonada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Karadağ-Belçika: 76-70
Finlandiya-Polonya: 89-59
Büyük Britanya-Hırvatistan: 65-86
Almanya-Bosna Hersek: 92-82
Bulgaristan-Türkiye: 87-101
Estonya-Ukrayna: 73-74
Çekya-Sırbistan: 68-81
Litvanya-Fransa: 73-77
Gürcistan-İspanya: 64-90
Macaristan-Slovenya: 88-103
Yunanistan-İtalya: 84-81
Hollanda-İsrail: 67-74
3. maçlar
A ve B gruplarında 3. maçlar yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
14.30 Bulgaristan-Karadağ
15.30 Litvanya-Almanya
17.15 İspanya-Belçika
18.45 Slovenya-Bosna Hersek
20.00 Türkiye-Gürcistan
21.30 Fransa-Macaristan