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EuroBasket'te ikinci gün tamamlandı; Sonuçlar

EuroBasket'te ikinci gün tamamlandı; Sonuçlar

EuroBasket 2022'de 4 grupta da ikinci maçlar tamamlandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçlar oynandı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.

Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.

Şampiyonada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karadağ-Belçika: 76-70

Finlandiya-Polonya: 89-59

Büyük Britanya-Hırvatistan: 65-86

Almanya-Bosna Hersek: 92-82

Bulgaristan-Türkiye: 87-101

Estonya-Ukrayna: 73-74

Çekya-Sırbistan: 68-81

Litvanya-Fransa: 73-77

Gürcistan-İspanya: 64-90

Macaristan-Slovenya: 88-103

Yunanistan-İtalya: 84-81

Hollanda-İsrail: 67-74

3. maçlar

A ve B gruplarında 3. maçlar yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

14.30 Bulgaristan-Karadağ

15.30 Litvanya-Almanya

17.15 İspanya-Belçika

18.45 Slovenya-Bosna Hersek

20.00 Türkiye-Gürcistan

21.30 Fransa-Macaristan

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya2200204151534
2Türkiye2200173155184
3Karadağ210114414223
4Belçika2101149152-33
5Gürcistan2002140169-292
6Bulgaristan2002174215-412
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