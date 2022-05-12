EuroBasket'te finalin adı belli oldu

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) finalin adı kondu.



Yarı finalde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, Almanya'yı 96-91 ile geçen İspanya ile karşı karşıya gelecek.



Fransa ile İspanya arasındaki final müsabakası 18 Eylül Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.







