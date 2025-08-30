Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket'te 3. hafta maçları tamamlandı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda üçüncü maçlar tamamlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda üçüncü müsabakalar oynandı. 

D Grubu'nda İzlanda'yı 84-75 yenerek 3'te 3 yapan Polonya, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Aynı grupta Slovenya, Belçika'yı 86-69 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntluk performansa imza atan Sloven oyuncu Luka Doncic, Avrupa şampiyonalarında "triple double" yapan 4. oyuncu oldu.

C Grubu'nda Gürcistan'ı 94-53 yenerek üçüncü galibiyetini elde eden Yunanistan, adını son 16 turuna yazdırdı.

İtalya ise Bosna Hersek'e 96-79 üstünlük kurarak parkeden ikinci kez galibiyetle ayrıldı. Simone Fontecchio, kaydettiği 39 sayıyla İtalya'nın EuroBasket tarihinde bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Gürcistan-Yunanistan: 53-94

İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-47

Bosna Hersek-İtalya: 79-96

- D Grubu

Slovenya-Belçika: 86-69

İsrail-Fransa: 82-69

Polonya-İzlanda: 84-75

- Altıncı günün maç programı

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:

- A Grubu

14.45 Estonya-Türkiye

18.00 Portekiz-Letonya

21.15 Sırbistan-Çekya

- B Grubu

13.30 İsveç-Karadağ

16.30 Almanya-Büyük Britanya

20.30 Finlandiya-Litvanya

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
