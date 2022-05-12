Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket'in açılışını İspanya yaptı

EuroBasket'in açılışını İspanya yaptı

EuroBasket 2022'nin açılış maçında İspanya, Bulgaristan'ı farklı geçti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A Grubu'nda İspanya ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı ismi taşıyan salonda oynanan müsabakayı İspanya, 114-87 kazandı.

İspanya, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Gürcistan ile yapacak. Bulgaristan ise ikinci maçında aynı gün Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Mihkel Manniste (Estonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

İspanya: Brown 17, Jaime Fernandez 12, Arostegui 5, Willy Hernangomez 16, Juancho Hernangomez 13, Rudy Fernandez 14, Diaz 5, Parra 5, Pradilla 10, Garuba 10, Brizuela 7, Saiz

Bulgaristan: Dee Bost 6, Marinov 9, Alipiev, Stoilov 12, Vezenkov 26, Andrey Ivanov, Kostov 13, Pavlin Ivanov 16, Dimitrov 5, Yanev, Simeonov, Karamfilov

1. Periyot: 28-17

Devre: 57-35

3. Periyot: 89-66

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Bulgaristan100187114-271
3Belçika00000000
4Gürcistan00000000
5Karadağ00000000
6Türkiye00000000
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

Gürcistan'da Shengelia şoku!

Gürcistan'da Shengelia şoku!

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

İşte EuroBasket'te yer alacak NBA yıldızları

Letonya'da ağır yenilgi

Letonya'da ağır yenilgi

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı

Türk basketbol tarihinin 10 yıldızı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.