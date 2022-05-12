EuroBasket A ve B gruplarında 3. maçlar oynandı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Bulgaristan-Karadağ: 81-91



İspanya-Belçika: 73-83



Türkiye-Gürcistan: 83-88 (uzatmada)



B Grubu



Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada)



Slovenya-Bosna Hersek: 93-97



Fransa-Macaristan: 78-74



C ve D gruplarının programı



C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:



15.00 Polonya-İsrail



15.15 Hırvatistan-Estonya



18.00 Büyük Britanya-Yunanistan



18.30 Çekya-Hollanda



22.00 Ukrayna-İtalya



22.00 Sırbistan-Finlandiya



