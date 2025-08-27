Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025 açılışında Litvanya farklı başladı

EuroBasket 2025 açılışında Litvanya farklı başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış maçında Litvanya, B Grubu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti. Jonas Valanciunas ve Azuolas Tubelis'in etkili performansıyla Litvanya turnuvaya galibiyetle başladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti.
 
Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.
 
Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.
 
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.
 
Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Portekiz11006250122
2Çek Cumhuriyeti10015062-121
3Estonya00000000
4Letonya00000000
5Sırbistan00000000
6Türkiye00000000
Son Dakika Haberleri
Portekiz, Çekya'yı on iki sayı farkla yendi!

Portekiz, Çekya'yı on iki sayı farkla yendi!

EuroBasket 2025 açılışında Litvanya farklı başladı

EuroBasket 2025 açılışında Litvanya farklı başladı

Yabusele: 'EuroBasket, en saf ve rekabetçi basketbol turnuvası'

Yabusele: "EuroBasket, en saf ve rekabetçi basketbol turnuvası"

Porzingis: 'Ev sahipliği baskı değil, ayrıcalık'

Porzingis: "Ev sahipliği baskı değil, ayrıcalık"

Larkin: 'Alperen, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi uzun'

Larkin: "Alperen, kariyerimde birlikte oynadığım en iyi uzun"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.