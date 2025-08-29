Estonya, Çekya karşısında siftah yaptı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A grubu üçüncü maçında Çekya ile Estonya karşı karşıya geldi.



Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiamoi arenada oynanan karşılaşmayı Estonya, 89-75 kazandı.



Bu sonuçla Estonya, gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 2 yaptı.



Gelecek maçta Estonya, Türkiye ile karşılaşırken, Çekya ise Sırbistan karşısında ter dökecek.



