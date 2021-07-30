Esra Yıldız: "Hedefim tabii ki altın madalya"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan boksör Esra Yıldız açıklamalarda bulundu.

Esra Yıldız: 'Hedefim tabii ki altın madalya'
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan milli boksör Esra Yıldız, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Kokugikan Arena'da Arjantinli Dayana Sanchez'i eleyerek çeyrek finale çıkan Esra Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadın Boks Milli Takımı olarak çok başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Esra, "Şükürler olsun. İnşallah hepimiz final oynayacağız. İnanıyorum. Mutluyum, heyecanlıyım. Olimpiyat, ne Avrupa ne de dünya şampiyonası gibi. Farklı bir atmosfer. İlk maçımla üzerimden attım bu heyecanı, diğer maçlarım daha iyi geçecek. Hedefim tabii ki altın madalya. Ülkemizin şu an zor zamanlar geçirdiğini biliyoruz. Türk halkının yüzünü başarılarımızla biraz da olsa güldürmek istiyoruz." dedi.

Kadın boksörlerin üzerindeki algıyı da 2020 Tokyo'da yıktıklarını vurgulayan Esra, "Biz Kadın Boks Milli Takımı olarak algıları yıktık. Ben boksa başladığımda, 'Kızlar boks yapamaz, senden boksör olmaz' diye bir algı vardı. Televizyonda bizi izleyen insanlar var. Biz artık bu algıyı yıktık. Şükürler olsun böyle bir şeye vesile olacağız." diye konuştu.

Ailesine ve Türk halkına da teşekkür eden milli boksör, "Anneciğim, babacığım, kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Ne olur benden duanızı esirgemeyin. Türk halkını mutlu etmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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