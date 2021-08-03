2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarý'nýn 11. gününde milli sporcu Ersu Þaþma, sýrýkla atlama finalinde 10. oldu.



Tokyo Olimpiyat Stadý'nda gerçekleþtirilen yarýþta, sýrýkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Þaþma, ilk denemesinde 5.55 metreyi geçti. Ýkinci denemesinde 5.70 metreyi aþamayan milli sporcu, ikinci denemesinde ise geçmeyi baþardý.



Ersu Þaþma, madalya mücadelesinde 5.80'i aþmak için gelirken, ilk hakkýnda bu yüksekliði geçemedi. Ýkinci ve üçüncü hakkýnda da bunu baþaramayan milli atlet, 14 sporcunun yarýþtýðý sýrýkla atlamada finali 10. sýrada tamamladý.



