Ergin Ataman: 'Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik'

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman, Sırbistan'ı 95-90 yenerek gruptan lider çıkmamızın ardından açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:



"Bütün çocuklarla gurur duyuyorum. Türk halkının da bu çocuklarla gurur duyması lazım. Bugün bir tarihi değiştirdik. Turnuvanın favorisi Sırbistan'ı müthiş bir oyunla yendik! Akıllı bir şekilde galibiyet aldık ve grubu lider tamamladık. Eleme turları başlıyor. Her maçta dikkatli olmalıyız. Kim olursa olsun rakip, çok dikkatli olmalıyız."



Bu takım, madalya adayı! Bu takım, her yere gidebilir! Bu çocuklarla gurur duyuyorum!



Tarihi değiştirdik Sırbistan'ı yenerek! Tarihi madalya alarak değiştirmek istiyoruz!"



