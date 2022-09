Ergin Ataman: 'Shane Larkin'in durumu belirsiz'

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın son 16 turu etabı için Almanya'ya gelen A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı bulunan Shane Larkin'in Fransa maçında oynamasının şüpheli olduğunu kaydetti.



Berlin Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Ergin Ataman, zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediklerini söyledi.



Rakiplerinin güçlü takımlar olduğunu belirten Ataman, kendilerinin de iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Biz de kendimize güveniyoruz. Almanya'da, Berlin'de ciddi bir seyirci avantajına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu bir eleme maçı. Kazanırsak çeyrek finale çıkacağız. Kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Ancak Fransa da zorlu bir rakip. Fransa, bu tip şampiyonalarda hep çok iddialıdır." diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Fransa yapacakları maçın saatinin 12.00'ye alınmasını, seyirci açısından kendileri için dezavantaj olarak gördüklerini anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabii şimdi Türk Milli Takımı her zaman gelmiyor Berlin'e. Burada çok büyük bir taraftarımız, çok büyük bir vatandaş topluluğumuz var. Onların ne kadar büyük bir milli değerlerle burada yaşadığını biliyoruz. Onun için maç saatinin öne çekilmesi dezavantaj. Bu maçı hangi sebeple öğle saatine aldılar bilemiyorum. Ben yine de Berlin'deki vatandaşlarımızın en coşkulu şekilde bayraklarıyla birlikte bize destek olacağını düşünüyorum. Berlin dışındaki vatandaşlarımız da biraz sabah erken kalkıp, yola çıkmak durumunda kalacaklar. Herhalde Türk Milli Takımı için değer. Zor bir maç ama biz kendimize güveniyoruz. Elimizden geldiğince maçı kazanmak ve çeyrek finale çıkmak için bütün gücümüzle sahada olacağız. Seyircimizin de maç boyunca vereceği o itici güç çok önemli olacak."



Larkin'in durumu



Ergin Ataman, milli oyuncu Shane Larkin'in elindeki rahatsızlık nedeniyle Cumartesi günü Fransa ile yapacakları karşılaşmada oynamasının belirsiz olduğunu bildirdi.



"Larkin'i dün akşam İstanbul'a yolladık. Bu sabah kontrolleri yapıldı. Durumu belirsiz" diyen Ataman, şunları söyledi:



"Aslında bugün öğlen saatlerinde o da buraya gelecekti ama akşam bir kez daha kontrol yapılması gerektiği söylenmiş. Ya iğneyle, özel bir bandajla oynayacak ama performansı ne şekilde olacak bilemiyorum açıkçası. Ameliyat olması da gerekebilir. Kararı hem kendisi hem de doktorlar verecekler. Açıkçası benim için bir şok oldu bu. Buraya geldiğim zaman normalde Türkiye'den kalkan uçakla onun da burada olması gerekiyordu ama MR'ı iyi çıkmamış. Bakalım doktorlar bu akşam yeniden değerlendirecekler ve kendisi de bir fedakarlıkta bulunursa, yarın özel bir iğneyle buraya gelecek. Tabii bu süreçte hiç antrenman yapmadan maça çıkmış olacak. Her şeye rağmen ona ihtiyacımız var. Belki bu sakatlığından dolayı çok düşük bir performansla oynuyor. Onun o yaratıcılığına, itici gücüne ihtiyacımız var. Ben kendisini açıkçası bekliyorum."



Takımlar 1,5 saat valiz bekledi



Berlin Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 saat valiz beklediklerini dile getiren Ataman, "Sadece bize mahsus değil bu durum. Avrupa Şampiyonası oynuyorsun, FIBA'nın uçağıyla geliyorsun ve 1,5 saat valiz bekliyorsun. Gümrükte bütün valizler tek tek açılıp kontrol ediliyormuş. Artık hangi devirdeyiz. Böylesi şampiyonaları organize ederken, yetkililerin buna daha iyi imkanlar sunmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Normal bir vatandaşın bile havalimanında 1,5 saat valiz beklemediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İşte görüyorsunuz, bütün takımlar burada. Şu anda otobüsleri bekliyor. Uçak ineli yaklaşık 1,5 saat oldu. Saat 18.00'de antrenmanımız var. Otele gidip, yemek yiyip, antrenmana gitmek durumundayız. FIBA'dan, en azından antrenman saatini değiştirmesi talebinde bulunduk. Bakalım göreceğiz. Değiştirmezlerse belki de antrenmana yetişemeyeceğiz. Zaten maç salonunda verdikleri tek antrenman da buydu. Bakalım ne olacak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Turnuva başından beri Gürcistan'da organizasyon anlamında çok büyük aksiliklerle karşılaştıklarını anlatan Ataman, "Ben açıkçası 2015'ten beri FIBA'da görev yapmıyorum. Hep Avrupa Ligi'nde antrenörlük yaptım. Bunların hiçbirisini orada görmüyorsunuz. Neden bu tip aksaklıklar oluyor? Organizasyon, hakem, ulaşım... Her konuda bir aksaklık var." diyerek sözlerini tamamladı.