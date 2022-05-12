Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Savunmada eksiklerimiz var'

Ergin Ataman: "Savunmada eksiklerimiz var"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yendiği maçın ardından başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2022 A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'a karşı alınan 101-87'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maça çok yumuşak başladıklarını söyleyen Ataman, "Özellikle ilk yarıda çok yumuşak savunma yaptık ve çok sayı yedik. İkinci yarıda 4 kısa ile oynayıp Cedi ile Vezenkov'u eşleştirdik. Şehmus'u, Bost'a baskı yaptırdık. Sonuç olarak farklı bir skor aldık. Larkin de son çeyrekte skor bulmaya başlayınca rahat kazandık." dedi.

Gürcistan maçının zor geçeceğini söyleyen Ataman, "Turnuvada herkes herkesi yenebiliyor. Yarın ilk defa seyirci önünde oynayacağız. Deplasman maçı gibi olacak. Elimizdeki kadro bu, tempomuzu artırmaya çalışıyoruz. Bugün ilk maça göre daha iyiydik ancak yarın atmosferi daha yoğun bir maça çıkacağız. Gürcistan'ı yenip gruptan çıkmayı garantilemeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye2200173155184
2Karadağ210114414223
3Belçika2101149152-33
4İspanya2200140108322
5Bulgaristan2002174215-412
6Gürcistan200297105-81
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