Ergin Ataman: 'Savunmada eksiklerimiz var'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2022 A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'a karşı alınan 101-87'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Maça çok yumuşak başladıklarını söyleyen Ataman, "Özellikle ilk yarıda çok yumuşak savunma yaptık ve çok sayı yedik. İkinci yarıda 4 kısa ile oynayıp Cedi ile Vezenkov'u eşleştirdik. Şehmus'u, Bost'a baskı yaptırdık. Sonuç olarak farklı bir skor aldık. Larkin de son çeyrekte skor bulmaya başlayınca rahat kazandık." dedi.



Gürcistan maçının zor geçeceğini söyleyen Ataman, "Turnuvada herkes herkesi yenebiliyor. Yarın ilk defa seyirci önünde oynayacağız. Deplasman maçı gibi olacak. Elimizdeki kadro bu, tempomuzu artırmaya çalışıyoruz. Bugün ilk maça göre daha iyiydik ancak yarın atmosferi daha yoğun bir maça çıkacağız. Gürcistan'ı yenip gruptan çıkmayı garantilemeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.