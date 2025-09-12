Ergin Ataman: 'Þampiyon olacaðýz!'

2025 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nýn yarý finalinde Yunanistan'ý 94-68 maðlup eden Türkiye, finalde Almanya'nýn rakibi oldu.



Mücadelenin ardýndan Milli Takým'ýn baþantrenörü Ergin Ataman, açýklamalarda bulundu.



"ÜLKEMÝZE ARMAÐAN OLSUN"



Galibiyetin ardýndan Ataman "Biliyorum ki þu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçý izledi. Bu þanlý, tarihi galibiyet ülkemize armaðan olsun. Bu takým hak ederek buraya geldi. Ýnþallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ý böyle yenmekten, finale çýkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akþamý herkes ekran baþýna. Burada þampiyon olacaðýz inþallah!" ifadelerini kullandý.



"1 MAÇ DAHA VAR"



Takýmla maç öncesinde yaptýðý toplantý hakkýnda konuþan deneyimli hoca, "Soyunma odasýnda maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artýk durum deðiþti. Altýn madalya alýp döneceðiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacaðýz, Almanya'yý da yenip þampiyon olacaðýz inþallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarýmýza teþekkür ediyorum. 1 maç daha var!" açýklamalarýnda bulundu.

"TARÝHÝ BÝR ÞEY YAPMAYA ÇALIÞACAÐIZ"



Öte yandan Ergin Ataman, Yunan devlet kanalý ERT'ye yaptýðý açýklamada ise "Maçý izleyen Yunan dostlarýmdan özür dilerim, ama bu gece oyuncularým daha iyiydi ve galibiyeti hak ettik. Yiannis, Sloukas ve Toliopoulos'a karþý iyi savunma yaptýk. Sadece Dorsey baþlangýçta birkaç þut buldu, ama onu da durdurduk. Harika bir galibiyet, ama Yunanistan olaðanüstü bir takým.



Maçtan önce konuþtuk. Giannis'in power forvetleri býrakýp daha çok boyalý alaný koruduðunu biliyorduk. Ercan'a þutlarý atmasýný söyledim, attý ve özgüven kazandý.



Umarým ayný seviyede oynarýz. Böyle oynarsak baþarýrýz. Yunanistan, Almanya'dan daha iyi bir takým. Tarihi bir þey yapmaya çalýþacaðýz, finalde kazanýp altýn madalyayý alacaðýz, bu daha önce hiç olmamýþtý." ifadelerini kullandý.



"FÝNAL MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"



Maçýn ardýndan basýn toplantýsýnda konuþan Ataman, "Maçtan sonra soyunma odasýnda hemen Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ile hoparlörden konuþtuk. Hem beni hem tüm takýmý özellikle tebrik etti. O da þampiyonluk beklediðini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor, siyasi partilerden, vatandaþlarýmýzdan tebrikler geliyor. Bu bir son olmamalý bizim için. Bu maçý unutup hemen pazar günü final maçýna odaklanmalýyýz; biz sahada vatandaþlarýmýz ekran baþýnda..." dedi.





