Ergin Ataman: 'Grupta ilk 2'yi garantileriz'

12 Dev Adam'ın Çekya karşısındaki 92-78'lik zaferinin ardından Milli Takım Koçu Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.





Maçın gidişatına değinen Ataman, "Bu benim beklediğim bir maçtı. Çok iyi oynanan maçtan sonra takımlarda ister istemez rahatlık olur. Maçın başında bunu yaşadık. Özellikle 4 tane üçlük buldu uzunlar. Ondan sonra onlara bir özgüven geldi. İkinci çeyrekten sonra savunmayı sertleştirip kontrolü aldık. Sonuçta Çekya sert bir takım. Uzunlardan sürekli olarak dış atış bulan takım. Savunmada hareketli olmanız lazım. Adam değişmelerdeki 1 saniyelik gecikme, size ters taraftan üçlük ile cezalandırılıyor." sözlerini kullandı.





Alperen Şengün'ün performansına değinen koç, "Alperen'i çok iyi kullandık. Alperen'e topu geçirip asistleriyle kilidi çözdük. Dış atışlarda Larkin son şutu dışında isabet bulamadı. Hep böyle olmaz zaten. Ona rağmen 92 sayı bulduk. Çok iyi bir skor. İkide iki ile devam ediyoruz. Yarın akşam Portekiz'le oynayacağız. Çok önemli maç. Sakatlarımız var. Şehmus'un ayağı burkuldu, Kenan'ın dizinde problem oldu. Umarım onlar yarınki maça hazır olurlar. Yarın maçı kazanırsak büyük ölçüde grubu ilk 2'yi garantileriz." dedi.





Çekya'nın performansı hakkında da konuşan Ataman, "Hücumda topu çok iyi paylaşıyor. Alperen bizim için çok büyük bir güç. O da çok akıllı oynuyor. Çok boş da atış bulduk. Değerlendiremedik ilk başta. Hücumumuz gayet iyi. Çekya çok sert savunma yaptı. Oradalarda 2-3 topu, daha oyuna çıkarken kaybettik. Çok top kaybettik, ona rağmen 92 sayı attık. Çok önemli bir galibiyet. Şu an sadece bu galibiyeti hemen unutup yarın akşamki Portekiz maçına odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.