Ergin Ataman: 'En iddialı takımlardan birisiyiz'

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Letonya'yı 93-73 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN İDDİALI TAKIMLARDAN BİRİSİYİZ"

Maçın ardından konuşan Ataman, "Takımımızın gücünün farkındayız. Turnuvanın en iddialı takımlarından birisiyiz. Letonya maçın favorisi olarak gösteriliyordu ama biz o kadar akıllı ve o kadar iyi basket oynadık ki çok net bir galibiyet aldık. Tabii ki bu bir turnuva ve iyi bir başlangıç yaptık. Bizim için moral oldu. Aynen böyle devam edeceğiz." dedi.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye11009373202
2Portekiz11006250122
3Çek Cumhuriyeti10015062-121
4Letonya10017393-201
5Estonya00000000
6Sırbistan00000000
