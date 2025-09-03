Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!'

Ergin Ataman: "Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!"

EuroBasket 2025'te Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonası yarı finaline yükseldi. Başantrenör Ergin Ataman: "Bu çocuklar madalyayı hak ediyor."

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te önemli bir başarıya daha imza attı. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırarak tarihindeki en büyük başarılardan birine daha ulaştı.
 
Karşılaşmanın ardından mikrofonlara konuşan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi:
 
"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur."
 
Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Ataman, gözünü final maçına dikti:
 
"Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz. Herkes çok iyi oynadı, herkes çok iyi katkı verdi. Artık finali istiyoruz."
 
TARİHİ BAŞARI: İKİNCİ YARI FİNAL
 
Bu galibiyetle birlikte Türkiye, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Ataman, bu durumu "çok büyük bir madalya şansı" olarak değerlendirdi.
 
 
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Ergin Ataman: 'Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!'

Ergin Ataman: "Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!"

12 Dev Adam yarı finalde!

12 Dev Adam yarı finalde!

12 Dev Adam, yarı final için sahada: Rakip Polonya!

12 Dev Adam, yarı final için sahada: Rakip Polonya!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya gönderme!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya gönderme!

Almanya'da şok gelişme: Alex Mumbru takımın başında olmayacak

Almanya'da şok gelişme: Alex Mumbru takımın başında olmayacak
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.