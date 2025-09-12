Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Ergin Ataman: 'Asla pozitif düşünemem'

Ergin Ataman: "Asla pozitif düşünemem"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil." dedi.

Başarılı başantrenör, Dünya Şampiyonası için gelen sorunun ardından, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte yorum yaparız." diye yanıt verdi.

Ergin Ataman, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar." dedi.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Sertaç Şanlı: 'Bir şey başardık, bir şey başlattık'

Sertaç Şanlı: "Bir şey başardık, bir şey başlattık"

Cedi Osman: 'Başımız dik olmalı'

Cedi Osman: "Başımız dik olmalı"

Ergin Ataman: 'Asla pozitif düşünemem'

Ergin Ataman: "Asla pozitif düşünemem"

Ergin Ataman'ın final sonrası büyük üzüntüsü!

Ergin Ataman'ın final sonrası büyük üzüntüsü!

Alperen Şengün, turnuvanın takımında!

Alperen Şengün, turnuvanın takımında!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.