Ergin Ataman: 'Asla geri adım atmayacağız'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk halkına layık bir takım oluşturmak istediklerini belirterek FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ve 2022 Avrupa Şampiyonası maçlarına hazır olduklarını söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Ataman, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarını bitirdik. Bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Sonra da tamamen resmi maçlara odaklanacağız. Çok zor bir sürece giriyoruz. Öncelikle Dünya Kupası elemelerindeki ikinci grup elemeleri başlıyor. Çok zorlu bir fikstürümüz var. İlk maçta Letonya ile karşılaşacağız. Oldukça zorlu bir maç. Letonya takımında Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) üç oyuncu olacak. Uzun yıllar sonra ilk kez Porzingis de takıma dahil oldu ve hazırlık maçlarında oynadı. Bertans kardeşler ve Avrupa Ligi'nde de oynayan tecrübeli oyuncuları olan bir takım. Hemen ardından pazar akşamı burada Sırbistan ile gruptaki ikinci maçı oynayacağız. Salı günü de Avrupa Şampiyonası ilk etabı için Gürcistan'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.Her maçın büyük önem taşıdığı bir döneme girdiklerini vurgulayan Ataman, şöyle devam etti:"Takım olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İyi olduğumuz yönler var, eksiklerimiz hala var. Özellikle savunma anlamında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz ama hücumda topu iyi paylaşıp hızlı oynayıp özellikle Cedi ve Furkan gibi skorer oyuncularımızı devreye sokarak yüksek sayılar atabiliyoruz. Larkin'in de devreye girmesiyle iddialı bir şekilde sezonun resmi maç bölümüne başlıyoruz. Bizim için önemli bir turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz. Avrupa'daki güç sıralamasında otoriteler bizi 6. sırada gösteriyor ama bunların hepsi kağıt üstünde. Biz bu sıralamanın üstüne çıkmaya çalışacağız. Türkiye'ye, Türk halkına layık, mücadele eden, sahada şartlar ne olursa olsun geri adım atmayan, son topa kadar savaşan bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu, buradaki hazırlık maçlarında da gördük. Yeniden bir heyecan olduğunu gördük. İnşallah bu heyecanı yeniden Türkiye'ye kazandırırız."Taraftarların, Dünya Kupası elemelerinde 28 Ağustos Pazar günü Sırbistan'ı ağırlayacakları maça büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Ataman, "Biletler tükenmek üzere. Taraftarın desteği çok önemli. Saha içinde her pozisyondaki mücadelemizi taraftarla birlikte yapmalıyız. Sırbistan tam kadro geliyor. NBA'de en değerli oyuncu seçilen Jokic kadroda. Micic, Kalinic ve Bjelica kadroda. Gerçekten çok kuvvetli bir takım ama biz de iyi bir takımız. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Şu anda yeni oluşan gruba biz iki galibiyetle geldik. Sırbistan sadece bir galibiyetle bu gruba geldi. Önemli oyuncuları yoktu ama şimdi tam kadro geliyorlar. Türk sporseverler için de Micic ve Larkin'in karşı karşıya gelmesi açısından enteresan bir mücadele olacak." şeklinde konuştu.