Ercan Osmani'den kariyer rekoru!

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı'nda Ercan Osmani, gösterdiği performansıyla kariyer rekorunu kırdı.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'te yarı final karşılaşmasında Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finalde Almanya'nın rakibi oldu.

ERCAN'DAN KARİYER REKORU

Karşılaşmada yıldızlaşan Ercan Osmani, kariyer rekorunu kırdı. Mücadelede 28 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynayan Ercan, 8 üçlük denemesinde 6 isabet sağladı.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
