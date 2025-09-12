Ercan Osmani'den kariyer rekoru!

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025'te yarı final karşılaşmasında Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti finalde Almanya'nın rakibi oldu.



ERCAN'DAN KARİYER REKORU



Karşılaşmada yıldızlaşan Ercan Osmani, kariyer rekorunu kırdı. Mücadelede 28 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynayan Ercan, 8 üçlük denemesinde 6 isabet sağladı.