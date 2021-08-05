Eray Þamdan ile gümüþ madalya kazandýk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarý'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Þamdan, gümüþ madalya kazandý.



Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarýnda Eray, kumite 67 kiloda finalde Fransýz sporcu Steven Da Costa'yla karþýlaþtý.



Milli sporcu, 3 dakikalýk maçýn ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçý çevirmeye çalýþan Eray, bunda baþarýlý olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüþ madalyayla tamamladý.



Fransýz sporcu ise altýn madalya elde etti.



Eray'ýn bu madalyasý, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyasý olarak kayýtlara geçti.



"KARATEDE ÝLK MADALYAMIZ"



Eray Þamdan, maç sonrasýnda "Karatenin de Türkiye'de ilk madalyasýný getirmiþ oldum. Ayrý bir gururum var. Ülkemizde zor zamanlar yaþanýyor. Biz de burada baþarýmýzla bir nebze de olsa vatandaþlarýmýzýn gönlüne su serptiysek ne mutlu bize. Gümüþ madalya da olsa çok mutluyum. Asýl hedefim altýn madalyaydý, alabileceðime inanýyordum. Nasipte gümüþ madalya varmýþ. Buna da þükür." ifadelerini kullandý.







