En çok sana güveniyoruz Alperen!

EuroBasket 2025'te finale yükselmemizde takım olarak harika performanslarımızın etkisi çok büyük ama bir oyuncumuz var ki tartışmasız turnuvanın da En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Alperen Şengün...



İşte Alperen Şengün'ün tüm performansları



VS. LETONYA: 16 SAYI, 8 RİBAUND, 7 ASİST







VS. ÇEKYA: 23 SAYI 12 RİBAUND 9 ASİST







VS. PORTEKİZ: 20 SAYI 7 RİBAUND 5 ASİST







VS. ESTONYA: 21 SAYI 8 RİBAUND 5 ASİST







VS. SIRBİSTAN: 28 SAYI 13 RİBAUND 8 ASİST







VS. İSVEÇ: 24 SAYI 16 RİBAUND 6 ASİST 2 BLOK







VS. POLONYA: 19 SAYI 12 RİBAUND 10 ASİST 3 TOP ÇALMA







VS. YUNANİSTAN: 15 SAYI 12 RİBAUND 6 ASİST

