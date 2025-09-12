Sporx 2022 FIBA EuroBasket
En çok sana güveniyoruz Alperen!

En çok sana güveniyoruz Alperen!

Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in en iyi oyuncusu olduğunu her maç tüm Avrupa'ya ispatladı. İşte o performansları...

EuroBasket 2025'te finale yükselmemizde takım olarak harika performanslarımızın etkisi çok büyük ama bir oyuncumuz var ki tartışmasız turnuvanın da En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Alperen Şengün...

İşte Alperen Şengün'ün tüm performansları

VS. LETONYA: 16 SAYI, 8 RİBAUND, 7 ASİST



VS. ÇEKYA: 23 SAYI 12 RİBAUND 9 ASİST



VS. PORTEKİZ: 20 SAYI 7 RİBAUND 5 ASİST



VS. ESTONYA: 21 SAYI 8 RİBAUND 5 ASİST



VS. SIRBİSTAN: 28 SAYI 13 RİBAUND 8 ASİST



VS. İSVEÇ: 24 SAYI 16 RİBAUND 6 ASİST 2 BLOK



VS. POLONYA: 19 SAYI 12 RİBAUND 10 ASİST 3 TOP ÇALMA



VS. YUNANİSTAN: 15 SAYI 12 RİBAUND 6 ASİST
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
EuroBasket 2025 final rehberi!

EuroBasket 2025 final rehberi!

12 Dev Adam'ın final yolu

12 Dev Adam'ın final yolu

En çok sana güveniyoruz Alperen!

En çok sana güveniyoruz Alperen!

Garbajosa'dan Türkiye - Yunanistan maçına övgü!

Garbajosa'dan Türkiye - Yunanistan maçına övgü!

Başkent Ankara'da EuroBasket 2025 finali heyecanı

Başkent Ankara'da EuroBasket 2025 finali heyecanı
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.