Dördüncü gün sonunda zirvede Japonya var

Tokyo Olimpiyatlarının dördüncü gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu

Dördüncü gün sonunda zirvede Japonya var
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

ABD 9 altın, 8'er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Japonya 10 3 5 18
2. ABD 9 8 8 25
3. Çin 9 5 7 21
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 7 4 18
5. Büyük Britanya 4 5 4 13
6. Güney Kore 3 2 5 10
7. Avustralya 3 1 5 9
8. Kanada 2 3 3 8
9. Fransa 2 2 3 7
10. Almanya 2 - 3 5
49. Türkiye - - 2 2
Son Dakika Haberleri
Simone Biles: "Titriyordum, uyuyamadım"
Tokyo'da teniste sürpriz yok
Dördüncü gün sonunda zirvede Japonya var
Softbolda altın madalya Japonya'nın
Simone Biles, sağlık sorunları nedeniyle çekildi
Abdullah Topaloğlu: "Okçulukta gayet başarılı gidiyoruz"
Tokyo 2020'de 5. gün programı
Tokyo'da millilerimizin 4. gün raporu
Milli halterci Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı
Tokyo 2020'de boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play