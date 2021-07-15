Dördüncü gün sonunda zirvede Japonya var

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Japonya 10 3 5 18 2. ABD 9 8 8 25 3. Çin 9 5 7 21 4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 7 4 18 5. Büyük Britanya 4 5 4 13 6. Güney Kore 3 2 5 10 7. Avustralya 3 1 5 9 8. Kanada 2 3 3 8 9. Fransa 2 2 3 7 10. Almanya 2 - 3 5 49. Türkiye - - 2 2

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun dördüncü gün mücadelesinin ardından Japonya 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.ABD 9 altın, 8'er gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, Çin 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla dördüncü günü üçüncü sırada tamamladı.Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 49. sırada bulunuyor.Olimpiyatlarda 4. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle: