Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Dinos Mitoglou: "Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!"

Dinos Mitoglou, 12 Dev Adam ile oynayacakları tarihi yarı final maçı öncesi konuştu.

Yunanistan'ın uzunu Dinos Mitoglou, A Milli Basketbol Takımımız ile oynanacak EuroBasket 25 yarı final maçı öncesi konuştu.

Maç öncesi hazırlıkları hakkında konuşan Mitoglou, "Çok konsantreyiz. Koç Ataman'ı tanıyoruz. Türkiye'nin nasıl bir oyun tarzı olduğunu biliyoruz, üç çok önemli oyuncusu var. Çok iyi bir analiz yaptık, hazırız." dedi.

"DAHA ÇOK İSTEYEN KAZANACAK"

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'tan oyuncusu olan Mitoglou, "Elbette birlikte çalışmamızın bir rolü var ama herkes kendi ülkesi için oynuyor. Bu çok önemli bir maç. Koçumuz bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz. Daha çok isteyen ve daha konsantre olan taraf kazanacak. Bu çok büyük, çok önemli bir maç. Aynı zamanda, böyle maçlarda oynamaktan mutluluk duyuyorsunuz. Bizler şanslıyız ve galibiyeti çok istiyoruz." dedi.

"TÜRK'TEN DAHA FAZLA YUNAN SEYİRCİ BEKLİYORUZ"

Tribünlerin maça etkisiyle ilgili konuşan Yunan oyuncu, "Kesinlikle Türk'ten daha fazla Yunan seyirci bekliyoruz, özellikle bu maçta. Onların desteğine ihtiyacımız var. Biz profesyoneliz, deplasman maçlarına alışkınız. Önceki maçta Litvanyalılar "elektrikli" bir atmosfer yaratmıştı ama bu bizi etkilemedi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Dinos Mitoglou: "Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!"

Kostas Sloukas: 'Ataman son 10 yılın en iyi koçu'

Kostas Sloukas: "Ataman son 10 yılın en iyi koçu"

Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: 'Etkilemeye çalışıyor'

Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: "Etkilemeye çalışıyor"

Finalin anahtarı: Giannis Antetokounmpo nasıl durdurulur?

Finalin anahtarı: Giannis Antetokounmpo nasıl durdurulur?

12 Dev Adam nasıl favori haline geldi?

12 Dev Adam nasıl favori haline geldi?
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.