Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Yunanistan'ın uzunu Dinos Mitoglou, A Milli Basketbol Takımımız ile oynanacak EuroBasket 25 yarı final maçı öncesi konuştu.



Maç öncesi hazırlıkları hakkında konuşan Mitoglou, "Çok konsantreyiz. Koç Ataman'ı tanıyoruz. Türkiye'nin nasıl bir oyun tarzı olduğunu biliyoruz, üç çok önemli oyuncusu var. Çok iyi bir analiz yaptık, hazırız." dedi.



"DAHA ÇOK İSTEYEN KAZANACAK"



Ergin Ataman'ın Panathinaikos'tan oyuncusu olan Mitoglou, "Elbette birlikte çalışmamızın bir rolü var ama herkes kendi ülkesi için oynuyor. Bu çok önemli bir maç. Koçumuz bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz. Daha çok isteyen ve daha konsantre olan taraf kazanacak. Bu çok büyük, çok önemli bir maç. Aynı zamanda, böyle maçlarda oynamaktan mutluluk duyuyorsunuz. Bizler şanslıyız ve galibiyeti çok istiyoruz." dedi.



"TÜRK'TEN DAHA FAZLA YUNAN SEYİRCİ BEKLİYORUZ"



Tribünlerin maça etkisiyle ilgili konuşan Yunan oyuncu, "Kesinlikle Türk'ten daha fazla Yunan seyirci bekliyoruz, özellikle bu maçta. Onların desteğine ihtiyacımız var. Biz profesyoneliz, deplasman maçlarına alışkınız. Önceki maçta Litvanyalılar "elektrikli" bir atmosfer yaratmıştı ama bu bizi etkilemedi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



