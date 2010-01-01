Deniz - Ateş Çınar ikilisi 10. oldu!

Yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler, olimpiyatı 10. sırada tamamladı

Deniz - Ateş Çınar ikilisi 10. oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz-Ateş Çınar kardeşler 10. oldu.

Milli sporcular, 10 yarış sonunda 10 sporcunun katıldığı madalya mücadelesinde yer almaya hak kazandı.

Deniz-Ateş Çınar, ilk kez yer aldıkları madalya mücadelesinde 10. olarak olimpiyatı tamamladı.

Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.

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