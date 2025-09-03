Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Cedi Osman: 'İnşallah finale gideceğiz'

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, Sırbistan maçı sonrası konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Sırbistan maçının ardından konuştu.

Cedi Osman'ın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol oynadık. Maçı hiç bırakmadık. Bazen geriye de düştük. İyi oynadık. Herkesle gurur duyuyorum. Önümüz açık, inşallah finale kadar gideceğiz. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz. Herkesin eline sağlık!"

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cedi Osman'ın röportaj verdiği sırada yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

"MADALYA İÇİN GELDİK"

Shane Larkin ise, "Buraya madalya kazanmaya geldik. Bu geceki performansımızdan memnunuz ama daha işimiz bitmedi." açıklamasını yaptı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
