Cedi Osman: 'İnşallah finale gideceğiz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Sırbistan maçının ardından konuştu.



Cedi Osman'ın maç sonu sözleri şu şekilde:



"Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol oynadık. Maçı hiç bırakmadık. Bazen geriye de düştük. İyi oynadık. Herkesle gurur duyuyorum. Önümüz açık, inşallah finale kadar gideceğiz. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz. Herkesin eline sağlık!"



DUYGUSAL ANLAR YAŞADI



Cedi Osman'ın röportaj verdiği sırada yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.



"MADALYA İÇİN GELDİK"



Shane Larkin ise, "Buraya madalya kazanmaya geldik. Bu geceki performansımızdan memnunuz ama daha işimiz bitmedi." açıklamasını yaptı.



