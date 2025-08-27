Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Cedi Osman: 'Bu takım sonuna kadar gider'

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Letonya maçının ardından konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Letonya galibiyetini değerlendirdi.

Cedi Osman, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Maçın önemi çok büyüktü. Çok iyi başladık ve bitirdik. Sadece bir maç kazandık, turnuva devam ediyor. Böyle oynamaya devam edersek, çok güze şeyler olabilir. Maç maç gideceğiz." dedi.

Cedi Osman, ayrıca, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok mutluyum. Sadece şunu söylemek istiyorum, biz küçümsenecek bir takım değiliz. Bu kadro böyle oynamaya devam ederse sonuna kadar gider! Hayırlısı olsun şimdiden. Tüm takımı tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye11009373202
2Portekiz11006250122
3Çek Cumhuriyeti10015062-121
4Letonya10017393-201
5Estonya00000000
6Sırbistan00000000
