Cedi Osman: 'Başımız dik olmalı'

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Almanya finali sonrası konuştu.

Yıldız basketbolcu, "24 yıl sonra böyle bir finalde yer almak... Herkes kazanmak istedi. Türkiye'ye kupayı getirmek istedik ama olmadı. Herkes mutsuz ve çok yoğun duygular yaşıyor. Ancak başımız dik olmalı." dedi.

Cedi Osman, "Finale kadar namağlup geldik. Finalde de 38 dakika boyunca önde oynadık. Son iki dakikada kaybettik. Tabii ki ilerisi için bu bizi heyecanlandırıyor. Çok güzel bir aile ortamı yarattık. Herkesle gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde geleceğiz. Furkan'a sarıldım çünkü uzun zamandır beraber onuyoruz, neler çektiğimizi biz biliyoruz. İnşallah daha iyi döneceğiz buradan." dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
