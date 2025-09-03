CANLI: Türkiye - Sırbistan

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda liderlik maçında Sırbistan ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan takım grupta lider olacak.

CANLI: DEVRE ARASI

TÜRKİYE: 46
SIRBİSTAN: 49

1.ÇEYREK SONUCU: 19-18

2.ÇEYREK SONUCU: 46-49

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan5500393319748
2Türkiye5401410318928
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
